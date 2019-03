Suricates aproveitam início da primavera para tomar sol na Alemanha

Começou nesta quinta-feira (21) a primavera no hemisfério norte e o outono na parte sul do Planeta. Após o frio gelado do inverno na Europa, o sol volta a dar o ar de sua graça e a mudar o comportamento dos seres humanos...e dos bichos também. Em um zoológico alemão, hoje foi dia de banho de sol para os animais.

Em Frankfurt, maior cidade do Estado alemão de Hesse, quem aproveitou a elevação das temperaturas foi uma espécie que está acostumada ao calor africano.

Pequeno mamífero africano gosta mesmo é de dias ensolarados AFP

São os suricates, que posaram para o fotógrafo da agência de notícias alemã DPA. As imagens ganharam o mundo, distribuídas pela agência de notícias francesa France Presse.