Zoo da Alemanha exibe filhotes de suricatos; veja imagens

A exibição de filhotes é uma prática comum nos zoológicos da Europa. Trata-se de uma estratégia de criar novidades para atrair visitantes. Às vésperas do início do verão europeu, crianças e adultos se interessam por esse tipo de passeio, buscando o contato com a fauna selvagem, ficando cara a cara com bichos nativos de outros habitats.

Foto: AFP

Na cidade de Karlsruhe, localizada no sul da Alemanha, o zoológico apresentou, nesta semana, filhotes de suricatos. Karlsruhe é a segunda maior cidade do estado de Baden-Württemberg, cuja capital é Stuttgart e faz fronteira com a França e Suíça. Considerando todo o país, é a 21ª maior cidade da Alemanha.

Foto: AFP

São quatro bebês que nasceram no zoológico há quatro semanas. A imprensa foi chamada, os fotógrafos se posicionaram, e logo os bebês apareceram ao lado da mãe e posaram para as lentes. Como se brinca nas redes sociais quando surgem fofuras na tela, "it malia", a forma bebê de dizer "vixe maria", que coisa fofa.

Foto: AFP

Itália

Já o Bioparco, zoo de Roma, apresentou, nesta semana, um lêmure recém-nascido, para o deleite dos fãs de animais exóticos.

Foto: AFP

Os lêmures lembram símios, mas têm focinho parecido com o da raposa, olhos grandes, pelo macio e cauda longa.

Foto: AFP

São típicos da ilha de Madagascar e ficaram famosos com o personagem Rei Julien da animação “Madacascar” (2005).