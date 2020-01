Usuários relatam problemas com o envio de fotos, vídeos e áudios no WhatsApp

Na manhã deste domingo (19), usuários do WhatsApp relataram problemas com o envio de fotos, vídeos e áudios por meio do aplicativo de mensagens. Os arquivos aparecem em constante processamento. A mesma situação acontece no WhatsApp Web e no WhatsApp Desktop, versões adaptadas para uso no computador. As informações são do portal TechTudo.

O site DownDetector, usado para registrar falhas em plataformas digitais, já contabiliza milhares de reclamações. Segundo o site, o aplicativo começou a ter problemas por volta das 8h. Até o momento, o responsáveis pelo Whatsapp não explicaram publicamente a situação.

A hashtag #whatsappdown foi um dos assuntos mais comentados no mundo pelos usuários do Twitter.