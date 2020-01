Primárias democratas nos EUA se aproximam com todos os holofotes voltados para Iowa

Os comícios primários pela indicação à candidatura democrata começam em pouco mais de uma semana em Iowa, no meio-oeste dos Estados Unidos, rumo às eleições presidenciais de novembro.

Iowa é o primeiro estado do país a realizar as primárias, marcadas para 3 de fevereiro, e muitas vezes tem um papel importante na definição do candidato à presidência, mas nem sempre definitivo.

> Biden e Sanders se chocam em política externa no último debate antes das primárias nos EUA

Uma pesquisa do jornal The New York Times divulgada no último sábado (25) mostra o senador progressista Bernie Sanders com uma vantagem considerável de sete pontos em Iowa, à frente de três aspirantes em empate técnico: o ex-prefeito de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg; o ex-vice-presidente Joe Biden e a senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren.

No entanto, Warren, que tem a maior equipe de campanha em Iowa e liderou as pesquisas até agora, recebeu no sábado o apoio de influente jornal do estado, o Des Moines Register, que a citou como "a melhor líder para esses tempos".

Biden continua liderando as pesquisas nacionais, enquanto Buttigieg chegou a liderar as pesquisas em Iowa. Tanto Warren como a senadora por Minnesota, Amy Klobuchar, promoveram o cobiçado respaldo conjunto do NYTimes.

Em paralelo, o julgamento político do presidente Donald Trump no Senado teve grande impacto.

Sanders, Warren, Klobuchar e Michael Bennet, todos eles senadores, se afastaram temporariamente da campanha para trabalhar no julgamento, dando a oportunidade para que Biden, Buttigieg e outros explorassem o buraco deixado por eles e tentassem tirar vantagem.

Mas logo que terminou a sessão do julgamento, ao meio-dia de sábado, os quatro senadores não perderam tempo e aproveitaram um dia e meio na campanha, antes do reinício da sessão na segunda-feira (27). "No momento em que terminamos a audiência viajei para Iowa, fiz três atos, hoje (domingo) tenho outros três eventos", declarou Klobuchar à rede de TV ABC.

No mesmo dia, a senadora por Minnesota recebeu o apoio do maior jornal do estado de New Hampshire, que em 11 de fevereiro realiza a segunda etapa das primárias.

O jornal Union Leader publicou que Klobuchar tinha "mais a capacidade de unir do que de dividir" assim como "a força e a resistência para enfrentar cara a cara" Trump na eleição de 20 de novembro.