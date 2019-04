Notre-Dame de Paris já foi celebrada e menosprezada, diz historiadora

A catedral Notre-Dame de Paris, devastada por um incêndio nesta segunda-feira, é um monumento que já foi celebrado e menosprezado ao longo da história da França, explica a historiadora Claude Gauvard, especialista em Idade Média e autora de um livro sobre essa obra-prima do Gótico.

Em 1947, pintora trabalha às margens do rio Sena, tendo como vista a Catedral de Notre-Dame

O que a Notre-Dame de Paris representa na história da França?

É um símbolo de Paris, um símbolo de paz, de união e de concórdia, onde se celebraram os te-déuns ao longo dos séculos, e que ocupa um lugar excepcional no coração da cidade. A praça da catedral é o quilômetro zero da França.

Para mim, é talvez uma das catedrais mais equilibradas, simbolizando o trabalho dos artistas e dos homens que a construíram, mas ao longo do tempo já foi amada e odiada.

Por que você acredita que esse monumento emblemático de Paris e da França foi em parte menosprezado?

A Notre-Dame de Paris é muito querida pelos franceses e pelos milhões de estrangeiros que a visitam a cada ano, mas eles entram e saem, acho, sem ter compreendido o que é essa catedral.

O Renascimento e o século XVIII a mutilaram, por exemplo, não se hesitou em cortar o tímpano do portal central para fazer passar o dossel do rei! Foi todo o trabalho do século XIX, com [os escritores] Prosper Mérimée e Victor Hugo, e [os arquitetos] Viollet-le-Duc e [Jean-Baptiste-Antoine] Lassus, o que permitiu voltar a colocar em seu lugar a arte gótica.

Acho que não foram investidos os recursos necessários para mantê-la. Os trabalhos em curso finalmente foram iniciados, e já era hora, mas talvez um pouco tarde. Subi para ver o pé da torre [antes do início do trabalho] e havia pedras soltas, apoiadas por uma grade para evitar que caíssem.

Você já viu catástrofes similares? É possível recuperar os danos?

Que o pináculo tenha caído não é tão grave, porque se reconstruirá graças aos planos de Viollet-le-Duc, que respeito muito porque sem ele a catedral não estaria mais ali. Foi ele que reconstruiu a torre, porque ela havia desmoronado em 1792, em um evento sem relação com a Revolução Francesa.

No entanto, não teremos mais a "foret" (o bosque), essa magnífica moldura de madeira que suportava o telhado. E o que temo é que o fogo afete o coro. O problema da Notre-Dame é que abarca várias jurisdições: o arcebispado, a cidade de Paris, os monumentos históricos... O que torna sua manutenção mais complicada. Espero que haja uma campanha nacional, até mesmo internacional, para financiar as obras, porque vai ser muito caro.