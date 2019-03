EUA oferecem recompensa de US$ 1 milhão por filho de Bin Laden

Os Estados Unidos ofereceram nesta quinta-feira (28) uma recompensa de um milhão de dólares (R$ 3,75 milhões) por informações sobre um filho do falecido líder da rede Al Qaeda, Osama bin Laden, ao catalogá-lo como um dirigente em ascensão no grupo extremista.

A localização de Hamza bin Laden, às vezes chamado de "príncipe herdeiro da jihad", tem sido objeto de especulações por anos, durante os quais têm sido recebidos informes dele no Paquistão, no Afeganistão ou em prisão domiciliar no Irã.

Bin Laden, fundador e líder da Al Qaeda, foi morto pelas forças especiais norte-americanas, no Paquistão, em 2011. O grupo foi declarado culpado pelo ataque com aviões às torres gêmeas de New York (EUA), em 2001.