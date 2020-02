Chega a 425 número de mortes por coronavírus na China

O número confirmado de mortes pela epidemia de um novo coronavírus subiu para 425, com 64 novos falecimentos registrados na província de Hubei, na China, informaram as autoridades de saúde do país.

Na mesma região, epicentro da epidemia, 2.345 novos casos de contaminação também foram diagnosticados, acrescentaram as fontes.

Especialistas acreditam que o novo coronavírus surgiu em dezembro em um mercado especializado em frutos do mar de Wuhan, que também vendia clandestinamente carne de animais exóticos.

Os casos de infecções se espalharam para além da província, enquanto o povo chinês viajava pelo país e pelo mundo para celebrar o feriado do Ano Novo Lunar, que começou na semana passada.

Por conta deste surto, vários países intensificaram as medidas de precaução, protegem suas fronteiras e repatriam seus cidadãos da China para conter a propagação do coronavírus. A epidemia levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar emergência internacional, já que mais de 20 nações reportaram casos da doença.

Neste domingo (2), foi registrada a primeira morte fora da China. Trata-se de um chinês de 44 anos e natural de Wuhan que faleceu nas Filipinas.