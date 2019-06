Terreno do Centro de Convenções devolvido à Fundação Edson Queiroz

O governador do Ceará, Camilo Santana, formaliza, na manhã de hoje (7), a devolução de parte do antigo Centro de Convenções à Fundação Edson Queiroz, com a presidente da Fundação, Lenise Queiroz Rocha. A solenidade acontece durante visita do chefe do Executivo Estadual às exposições em cartaz no Espaço Cultural da Universidade de Fortaleza (Unifor). Participam também do momento o chanceler Edson Queiroz Neto, a reitora Fátima Veras, vice-reitores, diretores e secretários estaduais.

A devolução do terreno, que possui uma área total aproximada de 14 mil m² e fica ao lado do Campus da Unifor, foi publicada por meio da lei de número 16.900, no Diário Oficial do Estado (DOE) no último dia 28 de maio.

No dia 11 de junho de 1971, a Fundação Edson Queiroz adquiriu uma área de 27 mil m² na avenida Washington Soares. Pouco mais de dois anos depois, em 4 de maio de 1973, o chanceler Edson Queiroz doou o terreno ao Governo do Estado para a construção do Centro de Convenções, mediante convênio e por prazo indeterminado. À época, o Ceará não tinha um espaço para eventos de grande porte, sendo este o motivo para o repasse do terreno.

Inauguração

O Centro de Convenções Chanceler Edson Queiroz começou a ser utilizado em 1974, tornando-se o principal local de shows, palestras e congressos de Fortaleza até 15 de agosto de 2012, quando foi inaugurado o Centro de Eventos do Ceará (CEC).

Já em 2013, a Fundação Edson Queiroz e o Governo do Estado iniciaram as negociações para a devolução do terreno, com o intuito de que fosse construído no local um complexo de arte e cultura.

Área

No dia 10 de junho de 2014, um protocolo de intenções foi formalizado, determinando que o Executivo ficaria com a propriedade definitiva de parte do terreno e devolveria área de 9.775,00 m². O protocolo também regularizou a doação de cerca de 3 mil m² para o alargamento da avenida Washington Soares.

Em dezembro do ano passado, a Fundação Edson Queiroz e o Governo do Ceará formalizaram novas tratativas, visando à devolução dos 14 mil m², tendo como contrapartida da Fundação Edson Queiroz a construção de um complexo cultural equipado com museu, teatro e salas multifuncionais. Os termos das tratativas foram ratificados na lei estadual publicada em maio.