VetMóvel presta serviços no Parque Iracema

O VetMóvel presta serviços gratuitos, como a castração de animais, a partir desta segunda-feira (26), na praça do Parque Del Sol, na Rua Leda Porto Freire, Bairro Parque Iracema. O veículo vai ficar ao lado das quadras e do restaurante existente no local até o dia 6 de setembro, nos horários de 8 às 12h e 13 às 17h. O projeto é composto por quatro médicos veterinários, sendo um clínico geral, um anestesista e dois cirurgiões.

As castrações são destinadas aos animais oriundos de ONGs, abrigos de animais, protetores independentes e tutores de baixa renda. É obrigatória a apresentação do Número de Identificação Social (NIS), RG, CPF e comprovante de endereço. Para realização da esterilização, os tutores que agendaram o atendimento pela manhã devem chegar até às 8h e do período da tarde devem comparecer até às 12h ao VetMóvel, com tolerância de uma hora em cada turno, e os animais devem estar banhados e sem carrapatos.

O VetMóvel também oferece todos os dias, até às 15h, vacinação antirrábica e testes para diagnósticos de Calazar. As consultas são realizadas de 8h às 17h, destinadas aos animais cujos tutores resgatarem as 40 fichas de atendimento, que são entregues a partir das 7h. O equipamento também oferece, gratuitamente, registro geral animal e distribuição de material educativo com informações sobre bem-estar animal e guarda responsável.

Serviço: