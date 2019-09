Velocidade na Avenida Francisco Sá será reduzida para 50 km/h até o final de setembro

A Avenida Francisco Sá, apontada como uma das vias com alto índice de acidentes em Fortaleza, terá a velocidade máxima reduzida de 60 km/h para 50 km/h. A medida será adotada até o final de setembro e está dentro do pacote de intervenções anunciado pela Prefeitura de Fortaleza.

Além da mudança de velocidade, que será inicialmente de carater educativo por tempo indeterminado, outras ações serão realizadas durante este mês. A avenida terá sinalização horizontal e vertical renovada em toda a sua extensão, com implantação de oito novos semáforos, minicanteiros, padronização de calçadas e iluminação.

De acordo com Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), nos últimos dez anos, foram registrados 186 atropelamentos ao longo da Avenida: 43 pessoas morreram e 935 ficaram feridas em acidentes de trânsito. Dados recentes do órgão mostram que a mudança de velocidade em outras avenidas teve uma redução no número de atropelamentos. Na Avenida Leste-Oeste, o número de atropelamentos caiu 63% e o quantitativo de acidentes com vítima foi reduzido em 31,5% após a mudança. Já na Avenida Osório de Paiva, os atropelamentos caíram 28% e os acidentes com vítima foram reduzidos em 32%.

Intervenções

Quatro semáforos já foram implantados ao longo da Avenida Francisco Sá, na interseção com ruas Irapuã, Tulipa, Robert Kennedy e Dona Mendinha. Os equipamentos possuem estágio exclusivo para pedestres. Até o final deste mês, estão previstos mais quatro semáforos nos cruzamentos:

Francisco Sá X Rua Cruzeiro do Sul

Francisco Sá X Lucas Pinto

Francisco Sá X Álvaro de Alencar

Francisco Sá X Plácido de Carvalho