Veja o que abre e o que fecha na Semana Santa e no feriado de Tiradentes em Fortaleza

Os feriados da Semana Santa e de Tiradentes acontecerão nesta sexta-feira (19) e no domingo (21), respectivamente. Para alguns, a folga já começa na quinta-feira (18). Por causa das comemorações, o funcionamento de alguns estabelecimentos e intituições serão alterados. O comércio de Fortaleza fechará na sexta e terá ponto facultativo no dia 21. No sábado, o expediente é normal.

A Prefeitura de Fortaleza informou que terá ponto facultativo na quinta-feira (18) mas que serviços serviços essenciais como socorros urgentes, limpeza pública, fiscalização e orientação de trânsito, vigilância e salva vidas não serão afetados. O Governo do Estado do Ceará também decretou ponto facultativo na quinta-feira (18), em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual para o expediente.

Comércio

O Sindicato dos Lojistas de Fortaleza (Sindilojas) informou que as lojas de rua do Centro de Fortaleza devem fechar na sexta-feira (19), feriado nacional da Paixão de Cristo. No sábado (20), os estabelecimentos voltam a operar normalmente. Já no domingo (21), Dia de Tiradentes, o órgão afirmou que será ponto facultativo aos lojistas.

Supermercados

A Associação Cearense de Supermercados (Acesu) informou que os estabelecimentos deverão operar em horário normal durante os dias 19 a 21.

Padarias

As panificadoras não devem abrir na sexta-feira (19). Já no sábado (20) e no domingo (21), o funcionamento é normal, de acordo com o Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria no Estado do Ceará (Sindpan).

Postos de Combustíveis

Os postos de combustíveis devem operar normalmente na sexta-feira (19), no sábado (20) e no domingo (21), conforme o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos)

Metrô

A Cia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor) informou que, nesta quinta-feira (18), haverá operação normal nas linhas Sul, Oeste, VLT Parangaba-Mucuripe, e nos VLTs de Sobral e Cariri. Na sexta-feira (19) e no domingo (21), não haverá operação nas linhas do sistema metroviário.

Cagece



A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) funcionará em regime de plantão durante o feriado da Semana Santa, a partir da próxima sexta-feira (19), para atendimento de manutenção das redes de água e esgoto em Fortaleza e no interior do Estado. Todas as lojas de atendimento da companhia irão fechar ao fim do expediente de quinta-feira (18) e retomarão as atividades normalmente na segunda-feira (22), a partir das 8h.

A Cagece orienta aos clientes que necessitarem de atendimento durante o feriado que entrem em contato direto com a companhia pelos canais de atendimento disponíveis, como a central telefônica (0800.275.0195), o aplicativo Cagece App (disponível para Android e iOS) ou por meio da Gesse, a assistente virtual da companhia, que atende pelo site www.cagece.com.br.

Bancos

Na sexta-feira (19) os bancos não terão funcionamento, conforme feriado previsto pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Shoppings

Benfica: As lojas, os boxes e os quiosques estarão fechados na sexta-feira (19). A praça de alimentação, o entretenimento e o cinema irão funcionar das 11h30 às 22h. No sábado (20) e no domingo (21) o funcionamento é normal. No sábado (20), não haverá a missa que acontece aos sábados. Ela voltará a ser celebrada no próximo fim de semana, às 18h, no primeiro piso.

Via Sul: Lojas e quiosques estarão fechados nesta sexta-feira (19). A praça de alimentação e os locais de lazer ficarão abertos das 11h às 22h. O cinema e o teatro será de acordo com a programação. Já no domingo (21), as lojas e os quiosques terão ponto facultativo das 13h às 21h. A praça de alimentação e os locais de lazer ficarão abertos das 11h às 21h. O cinema e teatro funcionarão de acordo com a programação.

Parangaba: A praça de alimentação e os locais que oferecem opções de lazer funcionarão das 11h às 22h, nesta sexta-feira (19). Já as lojas e quiosques estarão fechados. O cinema irá funcionar de acordo com os horários das sessões. Durante o fim de semana, o empreendimento funcionará normalmente das 10h às 22h (sábado), e das 13h às 21h (domingo).

Iguatemi: O Shopping Iguatemi Fortaleza terá lojas e quiosques fechados na sexta (19). As praças de alimentação e lazer e as Lojas Americanas funcionarão das 10h30 às 22h. Já os cinemas atendem o público das 13h às 22h30. O supermercado Extra também funciona, das 7h às 00h. No sábado (20) e domingo (21), o shopping funciona normalmente.

North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, North Shopping Maracanaú: Na sexta (19), lojas, quiosques e clínicas são fechados. A praça de alimentação e lazer têm funcionamento de 11h às 22h e o cinema funciona de acordo com a programação. O Super Lagoa North Shopping Fortaleza têm funcionamento normal, de 7h às 22h e a Smart Fit de 9h às 15h. Já no sábado e domingo, os horários são normais para todas as operações.