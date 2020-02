UFC divulga lista de espera e datas de matrículas da 2ª chamada do Sisu

Após receber a lista de espera dos candidatos a vagas remanescentes nos cursos de graduação do Ministério da Educação na tarde desta segunda-feira (10), a Universidade Federal do Ceará (UFC) divulgou as novas datas para matrículas da 2ª chamada, alteradas em razão do atraso do MEC no repasse do rol de classificáveis.

O novo cronograma indica as inscrições a partir desta terça-feira (11), a partir das 8h30, nos campi de Fortaleza, Sobral, Russas e Crateús, seguindo até quinta-feira (13). Somente no campus de Quixadá o processo ocorre nos dias 12 e 13.

É necessário, contudo, prestar atenção às datas e horários reservados para cada curso. As divisões estão detalhadas no portal da UFC.