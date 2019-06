Uece realiza primeira fase do vestibular para mais de 12 mil candidatos

Com mais de 1.900 vagas em cursos da capital e do interior, a Universidade Estadual do Ceará (Uece) realiza de 9h às 13h do domingo (16), a primeira fase do Vestibular 2019.2.

Os 12.785 candidatos serão submetidos a uma prova de conhecimentos gerais com questões de múltipla escolha de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Geografia, História, Matemática, Física, Química, Biologia, Sociologia e Filosofia.

Para a Capital, são ofertadas 1.196 vagas e para o interior, 718 oportunidades nos municípios de Itapipoca, Crateús, Limoeiro do Norte, Iguatu e Quixadá. (Clique aqui para acessar o cartão com os locais de prova).

Nos dias 21 e 22 de julho de 2019 (domingo e segunda-feira, respectivamente), será realizada a segunda fase do vestibular com a aplicação de quatro provas, sendo uma de Redação e três específicas, conforme a opção do candidato.

Para o presidente da Comissão Executiva do Vestibular (CEV), professor Fábio Perdigão, é importante que os candidatos cheguem com pelo menos uma hora de antecedência e evitem trazer o celular para o local de prova, pois o uso do mesmo pode causar a eliminação do certame.