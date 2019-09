Trens do VLT Parangaba-Mucuripe funcionam normalmente nesta segunda-feira, em Fortaleza

A Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos informou neste domingo (29) que o VLT Parangaba-Mucuripe volta a operar normalmente na manhã de segunda-feira (30). A linha estava paralisada desde sábado, quando duas composições bateram de frente no trecho que fica próximo à Avenida Aguanambi, no bairro de Fátima.

Em nota, a companhia informou que durante toda a madrugada e o dia de domingo, funcionários trabalharam no local para remover os vagões e liberar a via. O horário de funcionamento é de 6h às 13h e de 16h40 às 20h. As causas do acidente estão sendo apuradas nas instâncias cabíveis.

Situação dos feridos

Os maquinistas Jonas Targino, de 28 anos, e Luiz Gonzaga, 56, estão estáveis, e permanecem no hospital, recebendo os devidos cuidados médicos, de acordo com atualização do Metrofor.

As outras vítimas foram atendidas em unidades de saúde de Fortaleza e não aparesentaram gravidade nos ferimentos, tanto que foram liberadas do hospital ainda no sábado (28).