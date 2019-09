Trecho entre o Anel Viário e a CE-040 será liberado definitivamente a partir desta segunda-feira, 23

Um novo trecho de trânsito das obras de duplicação do Anel Viário será liberado a partir da noite desta segunda-feira, 23. O trecho compreende a nova pista no entroncamento com a CE-040 (Av. Washington Soares) no sentido Fortaleza-Aquiraz. Em consequência, o trânsito será bloqueado nesta altura da rodovia, entre 21h da segunda-feira e 5h da terça-feira (24).

O intervalo de interrupção do tráfego vai proporcionar a implantação das alças de acesso definitivas e viabilizar a montagem da passagem superior que ligará o Anel Viário à CE-010. A partir da noite de terça-feira, o deslocamento no sentido Fortaleza em direção a Aquiraz pela CE-040 ocorrerá exclusivamente por mergulho na nova pista, como já funcionava para o trânsito no sentido oposto. A interdição contará com apoio das Polícias Rodoviárias Federal e Estadual.

O isolamento da área antiga e a entrada na nova estrutura serão sinalizados pelo Detran. A entrada para o condomínio Jardins Ibiza passará por ajustes durante as próximas semanas de obras.

Trajeto

A partir das 5 da manhã da terça-feira (24), o motorista que segue da Washington Soares para o Anel Viário fará o trajeto definitivo, utilizando o mergulho e, em seguida, a alça de acesso à BR-020. A previsão da Superintendência de Obras Públicas (SOP) é que a passagem por cima do viaduto nesse cruzamento fique pronta até dezembro.

No sentido Aquiraz-Fortaleza, a interdição na conexão com a CE-010 permanece. Para veículos com tara até 2,5 toneladas, o percurso é pela avenida José Morais de Almeida e rua Luis Simão. Caminhões com tara acima de 2,5 toneladas demandam um outro caminho, pelo bairro José de Alencar, até acessar a avenida Maestro Lisboa (CE-025). Para caminhões vindo da BR-116 para acessar o Porto do Mucuripe, outra opção é seguir pela rodovia federal até a avenida Raul Barbosa para acessar a Via Expressa.

Obras

A duplicação do Anel Viário, que interliga as rodovias que chegam à Capital cearense, pretende desafogar o tráfego da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e favorecer o transporte de cargas, sendo importante na conexão entre os portos do Pecém e do Mucuripe. Até agora, já foram finalizadas as pontes localizadas sobre os rios Coaçu, Gavião e Siqueira, além dos viadutos das BRs-020/222, Nova Metrópole e Tronco Norte.

A meta da SOP prioriza a liberação das passagens nos viadutos com as CEs 040, 060 e 065. O objetivo é que eles estejam concluídos até o fim deste ano.

O projeto completo de duplicação dos 32 km do Anel Viário tem previsão de ser entregue em fevereiro de 2020.