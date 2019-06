Trecho da CE-010 será interditado para obras do Anel Viário a partir de segunda-feira (24)

O trecho da rodovia CE-010 será interditado a partir da próxima segunda-feira (24) para construção do viaduto do Anel Viário sobre a CE-040, que integra a duplicação do 4° Anel Viário. A informação é da Secretaria da Infraestrutura do Ceará (SOP). De acordo com o órgão, vão ser realizados, serviços de drenagem no entroncamento da CE-010 com a CE-040, no Eusébio. Para que os trabalhos sejam concluídos com segurança, o trecho ficará interditado por 15 dias.

Os motoristas que trafegam pelo local deverão acessar a CE-040 dobrando à direita na rua Isabel Tavares e, em seguida, à esquerda na avenida Moraes de Almeida. Os pontos estarão devidamente sinalizados.

Conclusão da obra final de 2019

O 4° Anel Viário, que tem 32 quilômetros de extensão e fica entre o Parque Tabapuá (Caucaia) e a CE-040 (Eusébio), está com o tráfego liberado em pista duplicada desde fevereiro. Os serviços estão intensificados na implantação do viaduto da CE-040, no Eusébio. Os serviços de construção da ciclovia e das alças do viaduto da CE-065 serão iniciados neste mês. A obra tem previsão de conclusão até o final de 2019.

Até agora, foram finalizadas as pontes localizadas sobre o Rio Coaçu, Rio Gavião e Rio Siqueira, além de quatro viadutos: entroncamento da CE-065, BRs-020/222, Nova Metrópole e Tronco Norte.

A duplicação do Anel Viário vai melhorar o tráfego da Região Metropolitana de Fortaleza, principalmente em Maracanaú, Maranguape e Caucaia, além de facilitar a ligação dos dois principais portos cearenses, o do Mucuripe e o do Pecém.