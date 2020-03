Tráfego de veículos não será prejudicado com pavimentos de concreto, afirma Seinf

Os trechos de concreto que estão sendo instalados próximos às paradas de ônibus das avenidas Fernandes Távora, José Bastos, Dom Luís e Desembargador Moreira não devem interferir no fluxo de carros, e os veículos podem passar sobre o concreto, exceto em locais sinalizados como faixa exclusiva de ônibus.

As mudanças fazem parte das ações de requalificação viária da Secretaria de Infraestrutura de Fortaleza (Seinf), que visam "melhorar a durabilidade” do asfalto e minimizar o impacto que as frenagens podem causar nas vias", explica a titular da pasta, Manuela Nogueira.

Hoje, o concreto é utilizado em algumas vias, como na Avenida Aguanambi e no interior dos túneis das Avenidas Engenheiro Santana Júnior, Padre Antônio Tomás, Via Expressa (longitudinal) e Santos Dumont. Nos terminais de ônibus do Antônio Bezerra e Messejana, há piso de concreto em todas as plataformas e pista.

Para diminuir os impactos no trânsito e evitar engarrafamentos, as intervenções são realizadas à noite, segundo a Seinf. A previsão do término da fase de adição do concreto é até o final de abril.