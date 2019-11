Sete pessoas são presas por furto de energia em Fortaleza e Canindé

Uma operação da Polícia Civil em conjunto com a Enel Distribuição, realizada esta semana, prendeu sete pessoas por furto energia nas cidades de Fortaleza e Canindé.

Na capital, três homens foram capturados no bairro José Walter e encaminhado para o 8º Distrito Policial. Já em Canindé, quatro envolvidos foram encaminhados à delegacia da cidade.

De acordo com a Enel, somente este ano, 71 pessoas já foram presas por furto de energia no Estado. O número já é maior que todo o ano passado, quando foram registrados 65 prisões em operações especiais realizadas em parceria com a Polícia Militar e Civil.

O furto de energia é crime com pena prevista de um a oito anos de reclusão. Além disso, afeta diretamente a qualidade do serviço prestado pela distribuidora e põe em risco a população, principalmente as pessoas que manipulam a rede elétrica.

As ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecarga na rede elétrica, ocasionando interrupção no fornecimento de energia. Para denunciar, o cliente pode ligar gratuitamente, de qualquer município cearense, para a Central de Relacionamento através do número 0800 285 0196.