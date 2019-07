Sanfoneiro cearense baleado por policiais na Bahia é transferido para Fortaleza

O sanfoneiro da banda cearense Sala de Reboco, Eliedelson Possidônio, de 32 anos, que foi baleado durante ação policial no último dia 5 em Irecê/BA, deve chegar em Fortaleza ainda nesta terça-feira (9), em voo fretado no Terminal de Aviação Táxi Aéreo de Fortaleza.

Eliedelson deixou o Hospital Geral do Estado (HGE) de Salvador, e foi encaminhado diretamente para Fortaleza. Antes de ir para capital baiana, o sanfoneiro ficou internado no Hospital Regional de Irecê, cidade do ocorrido.

O cearense vem acompanhado da mãe e dos médicos responsáveis pelo tratamento. De acordo com a madrasta de Eliedelson, o irmão do sanfoneiro, que é médico, participa do tratamento desde o início e chega em Fortaleza no mesmo horário, porém em voo diferente.

Ao chegar em Fortaleza, Eliedelson será encaminhado para o Hospital Regional Unimed Fortaleza, no São João do Tauape, onde deve passar por intervenção cirúrgica.