Roubos de cargas reduzem em 78% durante o mês de agosto no Ceará

O número de casos de roubos de cargas no Ceará diminuiu em 78% durante agosto de 2019, em relação ao mesmo mês do ano passado. Enquanto em 2018 foram registrados 23 casos, em 2019 o número caiu para cinco.

Em relação a todo o ano, houve 67 casos entre janeiro e agosto de 2019, ante 189 crimes em 2018, o que representa diferença de 65%.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSPDS), o panorama de redução no número de roubos de cargas já permanece há 27 meses em todo o território nacional.

"É um crime que gera prejuízos bilionários em todo o país. Isso reflete no preço de mercadorias para os consumidores. O Ceará está na contramão do que a gente vê em muitas regiões do país, que é esse indicador aumentando. As rodovias hoje estão muito bem monitoradas, com câmeras interligadas com inteligência artificial, no caso do Spia (Sistema Policial Indicativo de Abordagem)", aponta o secretário da Segurança Pública, André Costa.