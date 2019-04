Revestimento do teto cai e deixa áreas do Hospital Universitário alagadas

Revestimento do teto cai e deixa áreas do Hospital Universitário alagadashttps://t.co/ke6nYGQQAU pic.twitter.com/YlMsPtGOSn — Diário do Nordeste (@diarioonline) 3 de abril de 2019

Parte do reboco do teto da recepção da farmácia do Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC), localizado no bairro Rodolfo Teófilo, descolou na manhã desta quarta-feira (3). Alguns corredores ficaram alagados.

De acordo com a instituição, ninguém se feriu. Equipes de manutenção estiveram no local e isolaram a área para reparos iniciais. A farmácia segue funcionando normalmente nesta quarta.

Os reparos iniciais na estrutura devem ser finalizados na sexta-feira (5), segundo informado pelo hospital. Ainda de acordo com a instituição, especialistas do setor de infraestrutura também tiveram no local para verificar o impacto das fortes chuvas nas áreas no entorno que descolou.