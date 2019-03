Programa de residência do IJF está com inscrições abertas até esta quarta-feira (20)

O Programa de Residência de Medicina de Emergência do Instituto Dr. José Frota (IJF) está com inscrições abertas até está quarta-feira (20). Para participar, os candidatos devem ter terminado a graduação em medicina, assim como registro válido e vigente no Conselho Regional de Medicina (CREMEC). O valor da bolsa-auxílio é R$ 3.663,47.

As inscrições podem ser realizadas no canal de concursos e seleções da Prefeitura e a taxa de inscrição é de R$ 200. O boleto bancário gerado deve ser pago obrigatoriamente até a data de vencimento. O processo seletivo será realizado em uma única etapa, de prova objetiva e com caráter eliminatório e classificatório.

Os residentes selecionados deverão ter dedicação exclusiva ao programa, de natureza teórico-prática (laboratorial, clínico-cirúrgica, ambulatorial e hospitalar) e não manterão vínculo empregatício com qualquer instituição envolvida durante o período da realização do programa (36 meses).