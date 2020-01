O Programa “Melhor em Casa”, lançado nesta segunda-feira (27) pela Prefeitura de Fortaleza em parceria com o Governo Federal, busca disponibilizar cuidados médicos para cerca de 1.560 pessoas em domicílio e reduzir a quantidade de pacientes em unidades hospitalares municipais. Em fevereiro, serão disponibilizadas 16 equipes multiprofissionais da área da saúde familiar para atender 960 pacientes e, somadas a outras 10 equipes que devem integrar o serviço em março, terão capacidade de atender de 1.560 pessoas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o foco do trabalho serão as pessoas que estão atualmente internadas, mas que possuem condições de continuar o atendimento em casa, de modo seguro. Ao ofertar esse serviço, a secretária de saúde, Joana Maciel, afirma que pretendem “melhorar todos os índices dos hospitais e, principalmente, dar um atendimento humanizado, uma vez que a população pode ser atendida de forma segura junto com a sua família”.

Segundo a enfermeira e coordenadora do programa, Adriana Ximenes, o tempo de acompanhamento depende da evolução do paciente, “a gente não tem tempo certo, mas iremos evitar que fique se internando e voltando para casa. A equipe vai estar junto com a família e vai ter todo aquele apoio”, coloca.

O programa será custeado em 80% pelo Governo Federal e dividido nas modalidades AD1, de responsabilidade da atenção básica e AD2, para pacientes com necessidades de procedimentos complexos. Enquanto o primeiro atende sujeitos com problemas de saúde controlado e com frequências mais distantes de atendimento, o segundo requer recursos contínuos até a estabilização do quadro médico, assim como o atendimento semanal.

Serão 16 Equipes Multiprofissional de Atenção Domiciliar (Emad) formadas cada uma por 1 médico, 1 enfermeiro, 4 técnicos de enfermagem e 1 fisioterapeuta. Outras oito Equipes Multiprofissional de Apoio (Emap) são compostas por 1 assistente social, 1 terapeuta ocupacional, 1 nutricionista e 1 farmacêutico e, algumas, incluem um dentista e um fonoaudiólogo. Não foi especificada quantas das equipes funcionam com esses outros dois profissionais.

Joana explica que o perfil do paciente do projeto é o “mais complexo, ficando exatamente entre a Estratégia Saúde da Família e a rede de urgência e emergência, quer seja UPA, quer seja hospital”, conclui.

Critérios do Programa

Para poder receber o atendimento domiciliar e a assistência das equipes de Estratégias de Saúde da Família, é necessário se enquadrar dentro de critérios administrativos, clínicos e socioassistenciais.

Dentre os administrativos, há a exigência de ser morador residente de Fortaleza e o domicílio deve oferecer acesso a carros, assim como o paciente precisa ter um responsável que assine o Termo de Compromisso do Serviço de Atenção Domiciliar.

Nos critérios socioassistenciais são requeridos um cuidador, familiar ou não, responsável pelo paciente; um domicílio com recursos básicos de infraestrutura, saneamento básico e ventilação e o encaminhamento para o Serviço de Atenção Domiciliar realizado por médico da unidade de origem, garantindo a estabilidade clínica necessária para a transição para a modalidade de assistência de atenção domiciliar.

Já os critérios clínicos estão inclusos os usuários com afecções agudas, crônico-degenerativas, crônicas agudizadas; com necessidades de cuidados paliativos, com acompanhamento clínico semanal, e de uso de equipamentos ou agregação de procedimentos de maior complexidade.