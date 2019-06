Praias de Cascavel recebem ação de limpeza

Até o próximo domingo (9), as praias de Cascavel receberão uma ação de limpeza e conscientização sobre a preservação do ambiente por meio do ´Onda`, projeto que conta com o engajamento de associações, grupos locais e da Secretaria do Turismo do Estado.

Ao todo, 100 voluntários participarão da ação, que contará com coleta de resíduos sólidos recicláveis, entre sacos, garrafas, copos plásticos e latinhas de cerveja e refrigerante. Comerciantes, banhistas, turistas e demais usuários da região receberão informações sobre o descarte correto de materiais reaproveitáveis e a importância de não poluir as praias.

A iniciativa vai ao encontro da lei número 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). A legislação tem o objetivo de estimular a prevenção e a redução na geração de resíduos, tendo como proposta a prática de hábitos de consumo sustentável e um conjunto de instrumentos para propiciar o aumento da reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos, além da destinação ambientalmente adequada dos rejeitos, ou seja, o que não pode ser reaproveitado.

Para a execução da ação, houveram treinamentos com informações sobre a execução do projeto, tipologia de resíduos, segurança e uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) para os voluntários e representantes das associações locais. Eles também receberam kits para a coleta dos resíduos e informativo sobre descarte de lixo.

O projeto Onda tem o apoio e colaboração da Associação dos Empreendedores de Turismo, Artesanato e Cultura de Cascavel, Colônia Z10 da Caponga, Associação dos Bugueiros de Águas Belas, Associação da Barra Nova, Projeto Surf Escola da Caponga, Caponga Viva, Água Viva de Águas Belas e a comunidade local.