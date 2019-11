Parte de fachada de edifício desaba e provoca buraco na estrutura de prédio; local foi interditado

Parte da fachada de um prédio na rua Lígia Monte, no bairro Cocó, em Fortaleza, desabou na tarde desta segunda-feira (18). A queda da estrutura fez um buraco no subsolo do edifício, atingindo dois veículos que estavam estacionados no local. O imóvel foi interditado. Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar estão no local. Ninguém ficou ferido.

Foto: VC Repórter

Foto: Reprodução

“O prédio já tem uma idade bem considerável e necessitava de manutenção. A gente observou que a fachada de um dos apartamentos veio a cair e veio a comprometer a parte do subsolo e atingiu dois veículos”, disse o coronel Marcos Gomes, do Corpo de Bombeiros.

Foto: Camila Lima

Foto: Camila Lima/SVM

Todos os moradores foram retirados do prédio. Segundo o coronel, pelo menos seis famílias estavam no edifício.

O local vai permanecer interditado para ser avaliado por técnicos da Defesa Civil de Fortaleza.