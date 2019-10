Parte de duna considerada ponto turístico é removida na Praia do Iguape; veja vídeo

Parte de uma duna considerada ponto turístico na Praia do Iguape, litoral leste do Ceará, foi removida, e a ação chamou a atenção dos moradores. Um vídeo que circula nas redes sociais desde a última quarta-feira (23) mostra uma retroescavadeira removendo a areia.

Os moradores reclamaram que não foram informados sobre a obra e que esta não é a primeira vez que a duna sofre intervenção humana. A Prefeitura de Aquiraz informou por meio de nota que foi preciso realocar a areia, pois havia risco de acidente já que a duna costuma avançar sobre as casas. A ação "apenas busca promover a realocação da areia, para livrar vias e prédios do avanço da duna, modelando a paisagem sem, entretanto, alterar significativamente a dinâmica costeira e ainda preservando o bem-estar dos moradores locais", diz a nota.

Segundo o morador e professor Kayro Rocha, a duna é bastante visitada no pôr do sol e no Réveillon durante a queima de fogos. "Mudou a paisagem da duna, ficou um buraco enorme. O que é mais grave é que a gente da comunidade não foi informado do motivo", afirmou o morador.

Conforme Kayro, o morro era alto e com o passar do tempo estava baixando por dois motivos: erosão e intervenções humanas. O morador explicou que diversas vezes fizeram denúncias e, que, inclusive, ambientalistas já tinham ido ao local para analisar a situação.