Órgãos estaduais terão ponto facultativo nos dias de Carnaval para servidores públicos no Ceará

Foi publicado no Diário Oficial do Ceará da última terça-feira (11) decreto de ponto facultativo para os servidores públicos estaduais durante todo o expediente dos dias 24 e 25 de fevereiro e o expediente da manhã do dia 26 de fevereiro - datas presentes do período carnavalesco. No dia 26, a Quarta-feira de Cinzas, os servidores públicos deverão cumprir o horário de trabalho a partir das 13h.

Desta forma, os servidores poderão somar quatro dias e meio de folga, considerando o fim de semana.

No decreto feito pelo Governo do Ceará estão assegurados o fornecimento de água e dos serviços prestados pela Polícia Militar, Polícia Civil, Perícia Forense e Corpo de Bombeiros do Estado.

Além disso, também é garantido o atendimento médico-hospitalar e de ambulatórios médicos especializados que atendem a pacientes com consultas médicas previamente agendadas, assim como o funcionamento do Sistema de Licitações pertencente à estrutura orgânica da Procuradoria-Geral do Estado, no que se refere aos procedimentos licitatórios designados para os dias 24, 25 e 26 de fevereiro de 2020.

O decreto também assegurou equipamentos culturais do Estado do Ceará, da Central de Atendimento Telefônico da Ouvidoria localizada em Canindé, dos postos do Hemoce, do serviço pré-hospitalar do Samu Ceará e dos serviços relacionados às campanhas de sanidade animal e vegetal executadas pela Adagri e pela Ematerce.