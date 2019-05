Operação Titânio II do Exército fiscaliza empresas que trabalham com explosivos no Ceará e no Piauí

Empresas que trabalham com a venda de explosivos no Ceará e no Piauí serão fiscalizadas pelo Exército da 10ª Região Militar nos próximos dias. A intenção da Operação Titânio II é cobrar e incentivar empresas no controle de material explosivo e reforçar cuidados com o material.

De acordo com o Coronel Paulino Gomes, a operação vai fiscalizar a documentação das empresas e verificar se os procedimentos de segurança e se o armazenamento dos explosivos estão corretos.

A fiscalização dos produtos tem como órgão central o Comando Logístico (COLOG), por meio da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC), com execução das Regiões Militares.

Apreensão de explosivos

Recentemente, a primeira fase da Operação Titânio resultou na apreensão de mais de três toneladas de explosivos no Ceará. O material foi apreendido no último dia 4 de maio na cidade de Acarape.