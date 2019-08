Obras da Linha Leste do metrô vão alterar tráfego de carros e ônibus no Centro a partir de domingo

A Praça da Estação, no Centro de Fortaleza, vai sofrer intervenções das obras da Linha Leste do metrô de Fortaleza a partir deste domingo (11). No local será construído um poço de ventilação, e parte da praça vai permanecer fechada até o fim da obra. Com as intervenções, o trânsito vai sofrer desvios e linhas de ônibus vão ter o itinerário alterado. Há também a previsão da construção de miniterminal no local.

Trânsito

O trecho da Rua Castro e Silva, entre as ruas 24 de maio e General Sampaio, no Centro, vai ser interditado.

Quem trafega pela Rua Castro e Silva, no sentido Centro-Aldeota, deve entrar à direita na Rua 24 de maio, à esquerda na Rua São Paulo e à esquerda na Rua General Sampaio, retornando à Castro e Silva.

O tráfego no trecho acima deve ser liberado em quatro meses, segundo o governo do estado. Mas as interdições continuam na área. Parte da praça vai ser fechada até a finalização do poço de ventilação.

Ônibus

Dez linhas de ônibus vão ter os pontos de embarque e desembarque reordenados. E outras 19 linhas do transporte público, que seguiam pela Rua Castro e Silva, vão desviar o itinerário.

O desvio vai ocorrer pela Rua 24 de Maio, Rua São Paulo, Rua Gal. Sampaio, retornando para a Rua Castro e Silva.

As linhas metropolitanas devem realizar o embarque e desembarque na Avenida Tristão Gonçalves.

Linhas afetadas:

012 – Circular II

032- Borges de Melo II

035 – Corujão Paranjana II

042 – Antônio Bezerra/Fco Sá/Papicu

071 – Antonio Bezerra/Mucuripe

086 – Bezerra de Menezes/Santos Dumont

106- Floresta/Centro

142 - Antônio Bezerra/Fco Sá/Papicu

186 - Bezerra de Menezes/Santos Dumont

232 – Av. Borges de Melo II

286 – Expresso/Antonio Bezerra/Santos Dumont

833 – Cidade 2000/Centro

901 – Dom Luiz

903 – Varjota

905 – Meireles/Centro

906 – Caça e Pesca/Serviluz/Centro

907 – Castelo Encantado/Centro

909 – Praia do Futuro/Caça e Pesca/Beira Mar

A Linha Leste vai ligar o Centro ao Bairro Papicu, tendo 7,3 quilômetros de extensão, com cinco estações, sendo quatro delas subterrânea.

A intenção é integrar a Linha Leste com a Linha Sul, no Centro, e com o VLT Parangaba-Mucuripe e o terminal de ônibus, no Papicu. Após concluído, o metrô terá capacidade para transportar até 150 mil passageiros por dia. O tempo de viagem entre o Centro e o Papicu será de 15 minutos.