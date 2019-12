Nova rua vai ligar o Bairro Montese à avenida do Aeroporto de Fortaleza

Fortaleza conta com uma uma nova rua ligando o Bairro Montese e adjacências à Avenida Senador Carlos Jereissati. A via foi idealizada para ser um novo canal de acesso e saída do Aeroporto de Fortaleza e será inaugurada às 9h desta sexta-feira (13).

A nova Rua Vereador Narcílio Andrade tem extensão de cerca de 320 metros e vai operar em sentido único, Sul/Norte, ligando a Avenida Carlos Jereissati à Rua da Saudade, no Bairro Montese.

Atualmente, circulam pela Avenida Carlos Jereissati, também conhecida como Avenida do Aeroporto, cerca de 1.800 veículos por hora, informou a prefeitura.

Motoristas que trafegam pelas ruas Equador e Barão de Sobral vão ser beneficiados de forma direta, avalia a Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP).

A nova via foi desenvolvido pela SCSP, em parceria com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), por meio do Plano de Ações Imediatas de Transporte e Trânsito de Fortaleza (PAITT). O projeto foi executado pela empresa Fraport Brasil – Fortaleza.

“No momento em que o Aeroporto de Fortaleza se consolida como um hub de aviação, concentrando e conectando vários voos, ampliando continuamente o número de passageiros, foi necessário criar uma nova conexão para as regiões Oeste e Norte da cidade, criando maior agilidade nesse percurso. Dessa forma, os motoristas que saem da região do Aeroporto em direção a regiões mais centrais, como o entorno do Bairro de Fátima, ou áreas ao Norte ou Oeste da cidade, agora têm essa nova opção de deslocamento”, disse o secretário-executivo de Conservação e Serviços Públicos, Luiz Alberto Sabóia.