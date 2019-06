Nas redes sociais, atriz cearense mostra otimismo e positividade na luta contra leucemia

Qual seria a sua reação ao receber o diagnóstico de leucemia? Um misto de sentimentos com certeza passa pela cabeça de cada paciente desta doença. Foi o que aconteceu com a atriz cearense, Maria Eduarda Riedel, ou simplesmente Duda, de 24 anos, no último dia 03 de maio. Diagnosticada com leucemia mieloide aguda, um sentimento tem se sobressaído no último mês: a vontade de viver.



A leucemia aguda é uma doença que causa má formação das células mieloides, causando partículas malignas que não exercem corretamente a função de defesa do organismo, e se acumulam na medula óssea, atrapalhando a produção das outras células sanguíneas. Essa condição exige que Duda passe por um transplante de medula para a cura efetiva da doença. Em contrapartida, ela devolve ao mundo força, energia positiva e otimismo através das redes sociais.



“Eu sempre fui uma pessoa muito ativa nas redes sociais porque eu gosto. Então, eu já era blogueira, digital influencer, sempre mostrava meu dia a dia. Eu morava sozinha no Rio (de Janeiro), sempre passei muito perrengue”, comenta Duda sobre o conteúdo que compartilha, principalmente, no instagram. “Quando eu descobri, eu pensei ‘minha profissão me dá a liberdade de trabalhar onde eu quiser’, então vou continuar com meu trabalho dentro do hospital, e compartilhar com todo mundo o que estou aprendendo. É muito mais um diário meu do que no sentido de dar conselho”, revela a digital influencer.



Duda revela que o otimismo compartilhado com o mundo vem da vontade de viver que possui. “Eu tenho muita vontade de viver. Então, eu não podia deixar a doença me vencer, não tinha outra opção. Porque com a morte eu não estou contando”, complementa a atriz.



“Eu sou muito nova, tenho muita coisa ainda para conquistar. Antes de descobrir da leucemia, eu estava passando por um momento muito triste, não estava feliz no meu emprego, não estava me encontrando. Então, foi uma pausa que tomei para dar valor às coisas simples da vida e procurar força dentro de mim mesmo. Está sendo um momento de autoconhecimento”, complementa a digital influencer.



Renovar e Encantar



A boa energia de Duda se espalha através da família, de acordo com Nathália Bandeira de Mello da Escossia, irmã da atriz, que decidiu organizar um evento de doação para beneficiar não somente Duda, mas toda a população de Fortaleza. “Ela começou a falar de força, pedir doação, tanto para ela quanto para outras pessoas, e ela precisa de um doador compatível. Então, eu pensei em uma forma de conseguir o maior número de doadores, pedi para fazer um evento no hospital, e o Hemoce (Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará) topou”, revela Nathália.



“Ela não sofre. Se você falar com ela, é a pessoa mais forte, e diz que não sente nada. Eu acho que sofro mais do que ela. É uma fortaleza em pessoa”, destaca Nathália ao confirmar a força da irmã.

Saiba mais

Renovar para Encantar pela Duda

Data: Sábado. 01/06/2019

Local: Hospital Jório da Escossia. Avenida Antonio Sales, 3443.

Dionísio Torres.

Horário: 9h às 15h

Em parceria com o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (HEMOCE)