Motorista perde controle de caminhão carregado de sal e tomba na BR-222

O motorista de um caminhão carregado com toneladas de sal perdeu o controle do veículo e tombou na BR-222, na Grande Fortaleza, por volta de 3h desta sexta-feira (7). A carga ficou espalhada na pista, e a via interditada no sentido Fortaleza-Caucaia.

O acidente ocorreu próximo a uma rotatória, no km 21 da rodovia. O motorista, que não quis se identificar, reclamou da iluminação e sinalização da via. Segundo o condutor, por causa do problema, ele perdeu o controle do veículo ao se deparar com a rotatória.

Caminhão tombado Foto: João Pedro Ribeiro

A carga vinha de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e seria levada para São Gonçalo Amarante.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a ocorrência com o apoio de agentes do Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual (BPRE).