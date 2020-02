Misturar álcool com energético pode ser nocivo para o organismo, alerta cardiologista

Durante o período de Carnaval, os foliões dançam, cantam, bebem e com quatro dias de festas, o descanso muitas vezes é adiado. Para continuar curtindo por mais tempo, muitas pessoas misturam bebida alcoólica com energético. Contudo, os dois juntos podem ter efeitos nocivos no organismo.

De acordo com a cardiologista Patrícia Lopes de Souza, o álcool e o energético não provocam diretamente a morte da pessoa, mas sim o excesso dos dois no organismo. “Todas essas substâncias sobrecarregam o coração. São substâncias excitatórias, ainda mais se eu tiver uma tendência a doença”, explica a médica.

A maratona de festas durante o Carnaval é um fator determinante para o exagero de consumo dessas bebidas segundo a cardiologista. “Nesse período, as pessoas acham que podem beber de forma exagerada e vão ter apenas uma ressaca”, afirma.

Um dos métodos utilizados para continuar na folia é o energético. “Para continuar em alerta, misturam o energético com a bebida, é estímulo sob estímulo no coração”, ressalta.

Para a médica, o ideal é ficar alerta aos sinais que se manifestam no organismo. “Com o energético, as pessoas não percebem o quão estão cansadas e continuam bebendo. No momento que você ficar embriagado, você está intoxicado. No Carnaval, a intoxicação é constante”, destaca.