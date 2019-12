Matrículas de novatos da Rede Municipal de Fortaleza podem ser feitas de 2 a 8 de janeiro

A Secretaria Municipal da Educação (SME) divulgou o calendário para realização de matrículas dos estudantes novatos da Rede Municipal de Fortaleza para 2020. O processo pode ser feito dos dias 2 a 8 de janeiro.

No dia 2, será feita a matrícula de alunos novatos a partir de 1 ano de idade (creche) até o 1º ano. No dia 3, poderão se matricular os alunos do 2º ao 4º ano; no dia 6, alunos do 5º ao 7º ano; no dia 7, alunos do 8º e 9º ano; e no dia 8, inicia a matrícula dos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Apesar do calendário, a SME reforça que as matrículas para ingresso de alunos nas escolas municipais estão abertas durante todo o ano.

Para matricular os estudantes, os responsáveis devem procurar a escola mais próxima de sua residência e apresentar a seguinte documentação:

cópia da certidão de nascimento e CPF;

documento de transferência (histórico escolar ou declaração da escola de origem);

três fotos 3x4;

cartão de identificação social do responsável legal (NIS);

comprovante de residência;

cópia do laudo ou avaliação pedagógica das crianças com deficiência;

cartão de vacinação atualizado para Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA;

CPF ou RG do responsável, quando o aluno for menor de idade.

Tempo Integral

Em dezembro ocorreu a confirmação de matrícula dos alunos veteranos, e a SME disponibilizou prazo de pré-inscrição para as Escolas de Tempo Integral (ETI).

A relação final com os alunos selecionados foi divulgada na ETI de interesse do aluno, considerando o número de vagas e os critérios de prioridade. A confirmação da matrícula deve ser realizada no período de 2 a 10 de janeiro.