Jumento é atropelado e agoniza durante toda a madrugada no bairro Parque Manibura

Um jumento foi atropelado por um veículo no início da noite desta terça-feira (4), no bairro Parque Manibura, em Fortaleza, e após agonizar durante toda a madrugada, foi resgatado na manhã desta quarta-feira (5). No momento do resgate, houve bate-boca entre uma ONG, que queria recolher o animal, e a equipe da Coordenadoria Especial de Proteção e Bem-Estar Animal (Coepa).

Um turista que visita a família em Fortaleza, disse que presenciou a comunidade mobilizada para ajudar o animal. “Eu vi as pessoas fazendo o possível para tentar atenuar a dor do animal. Ele estava gemendo de dor. Uma veterinária falou para a gente dar dipirona, nós demos e ele ficou até mais calmo.”

Durante o resgate, houve confusão entre representantes da prefeitura e de uma ONG do município de Caucaia, que realiza trabalho com animais abandonados. A ONG chegou primeiro ao local nesta manhã e argumentou que havia dado início ao processo de resgate, mas o pessoal da Coepa fez questão de resgatar o animal.

O jumento foi encaminhado para exames e tratamento na unidade veterinária da Universidade Estadual do Ceará (Uece).