Jovem é atropelado enquanto patinava e cai em canal da Avenida Eduardo Girão

Um jovem foi atropelado enquanto passeava de patins e acabou caindo no canal da Avenida Eduardo Girão, em Fortaleza, na noite desta sexta-feira (15). O incidente aconteceu no cruzamento da via com a Rua Jorge Dumar, no Bairro Jardim América. Uma equipe do Corpo de Bombeiros fez o resgate do jovem, que teve ferimentos leves.

Segundo testemunhas, a vítima estava andando de patins com os amigos quando foi atingida por um carro. A motorista explicou que tentou desviar de outro veículo que avançou a preferencial e acabou atingindo o jovem. Os amigos da vítima confirmaram a versão da condutora. Ela estava acompanhada do marido e das filhas na hora do acidente e disse que, apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Os bombeiros utilizaram uma escada para retirar o jovem do canal, que recebeu primeiros socorros de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel e de Urgência (Samu).

Uma equipe da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) também foi ao local para atender a ocorrência.