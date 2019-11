Interdição da Ponte do Porto das Dunas é estendida até esta sexta-feira (22)

A Ponte do Porto das Dunas, sobre o Rio Pacoti, na CE- 025, em Aquiraz, segue bloqueada até esta sexta-feira (22), entre as 9h e as 17h. Antes, o bloqueio seria feito do último dia 19 até esta quinta-feira (21).

De acordo com a Superintendência de Obras Públicas (SOP), o objetivo é dar continuidade a operação de içamento das vigas da nova ponte, no Porto das Dunas.

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) estão no local para dar suporte ao bloqueio.

As liberações continuam por cerca de 10 minutos a cada hora, com eventuais variações de intervalo para obedecer às condições de segurança da operação. Como rota alternativa, motoristas podem seguir pela CE-040, no sentido Aquiraz/Prainha.