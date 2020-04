Igrejas de Fortaleza transmitem missas da Semana Santa em redes sociais

As cerimônias da Semana Santa precisaram passar por adaptações neste ano para conter riscos de infecção do novo coronavírus e, ao mesmo tempo, aproximar os fiéis da tradição religiosa. Na Capital, as missas presididas pelo arcebispo de Fortaleza, Dom José Antonio Aparecido Tosi Marques, da Catedral Metropolitana, serão com as portas fechadas e veiculadas ao vivo pelas redes sociais da Arquidiocese de Fortaleza a partir desta quinta-feira (9).

Pelo Facebook e Instagram, as cerimônias da Catedral Metropolitana começam às 18h30 desta quinta, com a tradicional Missa da Ceia do Senhor. Na sexta-feira (10), às 15h, acontece a Celebração da Paixão e Morte do Senhor. Já no sábado (11), a Solene Vígilia Pascal será transmitida às 18h30. No Domingo de Páscoa (12), encerramento da Semana Santa, a missa será transmitida às 8h.

De acordo com Arquidiocese de Fortaleza, todas as paróquias da Capital devem fazer transmissões da Semana Santa presididas pelos seus párocos nas redes sociais. Igreja de Fátima, Igreja Santa Paula, Paróquia do Divino Espírito Santo e Paróquia Nossa Senhora das Graças já confirmaram os horários das celebrações; veja lista abaixo.



Mudanças

Com o decreto do isolamento social, alguns ritos tradicionais da Igreja Católica durante a semana santa foram adiados. Todos os anos, na "Quinta-feira Santa", as dioceses se reúnem nas catedrais para a celebração da "Missa dos Santos Óleos", em que os sacerdotais renovam suas promessas. Após 45 de vida ministerial, esta é a primeira vez que padre Clairton Alexandrino não participa da solenidade. "Nesta manhã, eu estaria renovando minhas promessas. É uma sensação de perda, um momento único na história da Igreja. Mesmo durante as perseguições mais violentas as igrejas não fecharam. É um sentimento muito duro", lamenta.

Além da "Missa dos Santos Óleos", a cerimônia do lava-pés, realizada na "Missa da Ceia do Senhor", também foi adiada para evitar as aglomerações.

Para o pároco, padre Clairton Alexandrino, é essencial que os cristãos estejam presentes mesmo que virtualmente durante a Semana Santa. "Recomendo que todos acompanhem esses atos pelos meios de comunicação, em família. É uma oportunidade que muitos lares se redescubram. Cada lar é uma igreja doméstica", afirma.

Santuário e Paróquia Nossa Senhora de Fátima

Quinta-feira

11:00h - Terço Vocacional

16:00h - Ceia do Senhor

Sexta-feira

10:00h - Via Sacra

15:00h - Paixão do Cristo

Sábado

10:00h - As Dores de Maria

19:00h - Vigília Pascal

Domingo

7:00h e 17:00h - Missa

Paróquia do Divino Espírito Santo

Quinta-feira

19:00h - Ceia do Senhor

Sexta-feira

15:00h - Paixão do Cristo

Sábado

19:00h - Vigília Pascal

Domingo

10:00h - Missa

Paróquia Nossa Senhora das Graças

Quinta-feira

17:00h e 19:00h - Ceia do Senhor

Sexta-feira

15:00h - Paixão do Cristo

Sábado

18:00h e 19:00h - Vigília Pascal

Domingo

8:00h, 17:00h e 19:00h - Missa

Igreja Santa Paula Frassinetti

Quinta-feira

19:00h - Ceia do Senhor

Sexta-feira

15:00h - Paixão do Cristo

Sábado

19:00h - Vigília Pascal

Domingo

9:00h - Missa