Igreja do Rosário em Fortaleza é alvo de bandidos; cofre é levado

A Igreja do Rosário no Bairro Centro, em Fortaleza, foi alvo de ladrões nesta sexta-feira (7). Um cofre foi levado.

De acordo com o secretario da arquidiocese, Gabriel Câmara, não soube dizer o valor exato que tinha dentro do cofre, mas dentro dele estavam as doações da comunidade.

Igreja do Rosário sofre com a falta de segurança. Missas só acontecem pela manhã Gabriel Câmara

Segundo o secretário, a igreja sofre com o descaso, principalmente na parte da segurança. Por causa da falta de policiamento, as missas só acontecem pela manhã. "A igreja fecha por volta das 13h. Depois deste horário, não há condição de funcionamento, pois é impossível caminhar próximo ao local", disse.

Gabriel Câmara reforça também que a igreja precisa de uma reforma urgente. Por causa das chuvas, as paredes e o piso estão com infiltrações. A administração da Igreja do Rosário vai fazer um Boletim de Ocorrência nesta sexta-feira.