IFCE de Horizonte abre 152 vagas em seis cursos

O campus de Horizonte lançou edital do Processo Seletivo Simplificado para seis cursos. Ao todo são 152 vagas. As oportunidades são para Criminologia (30 vagas - 60 horas), Medicina Forense (30 vagas - 60 horas), Canto Coral - Básico I (18 vagas - 40 horas), Piano/Teclado - Básico I (24 vagas - 80 horas - duas turmas), Introdução à Língua Inglesa (25 vagas - 60 horas) e Língua Inglesa Básico II (25 vagas - 60 horas).

As inscrições são presenciais e estarão abertas, para os cursos de Criminologia e Medicina Forense, a partir do dia 20 de janeiro até preencher as vagas. Os candidatos podem se inscrever na recepção do campus no horário das 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min. O Campus Horizonte fica na Rua Francisca Cecilia de Sousa, SN, Planalto Horizonte.

Cada curso tem um pré-requisito diferente, como idade e formação mínima, bem como datas e horários próprios. Para saber os documentos necessários, as datas de inscrições e da prova necessária para o teste de nível (Língua Inglesa Básico II), bem como os períodos da realização de cada curso é preciso consultar o edital.