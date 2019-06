Ibama volta a fiscalizar pesca ilegal nos mares do Ceará 

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais e Renováveis (Ibama) voltará a fiscalizar a pesca ilegal nos mares do Ceará. Um convênio firmado nesta quinta-feira (6) entre o Instituto de Ciências do Mar (Labomar) da Universidade Federal do Ceará (UFC) e o órgão viabilizou a retomada das vistorias.

O acordo prevê que o Ibama utilize o barco Argo Equatorial, do Labomar, na fiscalização. O presidente do Instituto, Gabriel Sobreira Lopes, disse que as vistorias ocorrem em várias etapas, uma delas é no mar, evitando que produtos ilegais desembarquem em terra.

No entanto, a fiscalização só era feita no Aeroporto Internacional Pinto Martins e em estabelecimentos comerciais por causa de limitações estruturais. Com o convênio, o cenário muda, conforme Lopes.

"Nós estávamos com uma defasagem nessa fiscalização. Por cerca de cinco anos. Estamos com um passivo grande. A expectativa é poder voltar a fiscalizar a pesca ilegal, que causa problema para todo mundo", ressalta Gabriel.

Além disso, o convênio também proporciona benefícios ao Labomar.

Confira às possibilidades de uso da embarcação para as duas instituições: