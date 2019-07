Homem é ferido na cabeça após peça desabar em fachada do Mercado de Caucaia

Uma peça da fachada do Mercado Municipal Juaci Sampaio Pontes, de Caucaia, desabou e feriu um homem nesta sexta-feira (12). A vítima do acidente foi atingida na cabeça e precisou ser levada ao hospital. O mercado já teve, pelo menos, dois desabamentos desde 2017.

Em nota, a Prefeitura de Caucaia confirmou o incidente e disse que a vítima, identificada como Antônio Gleison, foi imediatamente conduzida ao Hospital Municipal Abelardo Gadelha da Rocha, no Parque Soledade. A prefeitura também afirma que Gleison sofreu um corte na cabeça e deve levar pontos cirúrgicos. O homem vai ser submetido a uma tomografia.

Ainda conforme a nota, a prefeitura solicitou a revisão do processo de fixação das letras e do brasão da nova fachada, e vai notificar a empresa responsável pela reforma do mercado.

Desabamentos

Em março de 2017 parte da estrutura metálica do teto do Mercado Público de Caucaia desabou após ocorrência de fortes chuvas na região. Era um domingo e o equipamento estava fechado, portanto, ninguém ficou ferido. Após o ocorrido, o local ficou interditado e passou por reformas.

Um novo episódio de desabamento ocorreu em junho de 2018, quando parte do telhado caiu. A área foi isolada e a Secretaria Municipal de Patrimônio realizou a remoção das peças de alumínio do telhado. Na época, segundo a prefeitura, foram iniciadas articulações para obras de reparo no equipamento.

A parte afetada em 2018 não seria a mesma que desabou no ano anterior, conforme a prefeitura.