Fortes ventos acompanhados de marés altas destroem barracas na Prainha, em Aquiraz

Barracas de praia foram destruídas por uma ventania acompanhada de marés altas, na noite desta segunda-feira (28), na Prainha, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza. Cadeiras e mesas foram arrastadas pelas ondas.

Dois proprietários, que tiveram as barracas prejudicadas, relataram que o caso é comum entre os meses de agosto e novembro. Cadeiras e mesas foram arrastadas pelas ondas. Apesar de não ser proprietário de barraca, o vendedor José Egídio se solidarizou com o prejuízo dos barraqueiros. “É muito triste. Eu não me prejudico tanto porque sou ambulante, mas as pessoas montam a barraca achando que estão fazendo um investimento, e acontece isso. Uma lástima”, afirmou.

Maré subiu durante a noite e atingiu várias barracas na Prainha Foto: Reprodução/Sistema Verdes Mares

A prefeitura de Aquiraz, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, disse ao Diário do Nordeste que tem todo interesse de ajudar os comerciantes. A prefeitura informou que vai contratar uma empresa que vai verificar se há erosão contínua no trecho da praia e se futuras ações de salvar a Prainha podem gerar alterações na dinâmica do mar em outras praias.

Fortaleza

De acordo com o Núcleo de Monitoramento da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), não existe Plataforma de Coleta de Dados sobre a velocidade de ventos em Aquiraz, mas o núcleo informou que na capital cearense, os ventos atingiram 46 km/h por volta das 13 horas desta segunda-feira (28), o que é considerado como "Vento Fresco", com base na Escala de Beaufort, que classifica a intensidade dos ventos.