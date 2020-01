Fortaleza tem 16 praias próprias para banho no fim de semana, diz Semace

A Praia do Futuro está totalmente própria para banho neste fim de semana, de acordo com boletim semanal de balneabilidade divulgado nesta sexta-feira (10), pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace). Todos os onze trechos que compreendem a zona leste de Fortaleza apresentam condições favoráveis no sábado (11) e no domingo (12).

A região central, local da Praia de Iracema ou Praia dos Crush, é a que apresenta o maior problema para os banhista, com apenas dois de sete trechos favoráveis. Eles ficam localizados entre o espigão da Rua João Cordeiro, na Praia de Iracema, e o estaleiro, no Poço da Draga. Em três trechos não foi possível realizar a coleta devido o ponto estar interditado para obras na nova Beira Mar.

Do Centro à Barra do Ceará, na zona oeste, três de dez praias apresentam estão liberadas para o lazer dos banhistas. Eles ficam entre a Rua Padre Mororó e a Avenida Pasteur.

A orientação da Semace é que, nos trechos impróprios, os banhistas evitem nadar ou praticar outros esportes náuticos em locais com manchas de coloração vermelha, marrom ou azul-esverdeada. Também é recomendável evitar o consumo de frutos do mar desses locais.

Praias próprias para banho:

Zona Leste

Posto 1- Entre o Posto dos Bombeiros 08 até a foz do Rio Cocó

Posto 2 - Entre os Postos dos Bombeiros 07 e 08

Posto 3 - Entre os Postos dos Bombeiros 06 e 07

Posto 4 - Entre o Posto dos Bombeiros 06 até a Praça 31 de Março

Posto 5 - Entre a Praça 31 de Março até Posto dos Bombeiros 04

Posto 6 - Entre os Postos dos Bombeiros 03 e 04

Posto 7 - Entre os Postos dos Bombeiros 02 e 03

Posto 8 - Entre os Postos dos Bombeiros 01 e 02

Posto 9 - Entre a rua Ismael Pordeus até Posto dos Bombeiros 01

Posto 10 - Entre o Farol até a rua Ismael Pordeus

Posto 11 - Farol

Centro

Posto 20 - Entre o Aquário até o Espigão da rua João Cordeiro

Posto 21 - Entre o INACE (Ind. Naval do Ceará) até o Aquário

Zona Oeste