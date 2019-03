Fiéis celebram Dia de São José em missas e procissões no Ceará; fotos

É feriado, mas Aurineide acordou cedo. Se para muitos o dia é de descanso ou diversão, para ela, a terça-feira, 19 de março, é para agradecer. Desde o início da manhã, diversos fiéis lotaram a Paróquia de São José, no bairro Vila Peri, em Fortaleza, para homenagear o padroeiro do Ceará, pedir mais chuvas e proteção à família.

A primeira missa aconteceu logo às 7h, e outra celebração está marcada para as 9h, mas os festejos já foram iniciados há dez dias. Já nesta terça-feira à tarde, às 17h, uma procissão terá concentração na igreja e percorrerá as ruas de todo o bairro. Ao retornar à paróquia, os católicos assistirão a uma missa campal, que encerra os festejos em nome do santo.

Já na Catedral Metropolitana, as celebrações se estendem por todo o dia. A primeira ocorreu às 8h30, definida como “Missa dos Enfermos”. Em seguida, são rezadas a Missa dos Josés, às 10h; Missa das Crianças, às 12h; e Missa da Família, às 16h. A pausa ocorre para receber a tradicional procissão, às 17h. Logo depois, às 18h30, será celebrada a missa de encerramento da Festa de São José.

Primeira missa dos festejos de São José na Catedral Metropolitana de Fortaleza foi realizada às 8h30 FOTO: DARLEY MELO

Interior

Além da Capital, os cearenses que vivem no Interior do Estado estabelecem vínculos tão forte quanto íntimos com São José: afinal, se o padroeiro traz chuva, garante também o sustento e a fartura para muitos agricultores.

Na Paróquia de Nossa Senhora das Graças, em Pindoretama, a cerca de 50km de Fortaleza, as comemorações pelo dia do santo são tradição, e já se repetem há mais de 30 anos, como ressalta o diácono Claudenir Maia. “Há décadas, a comunidade se reúne, faz café da manhã compartilhado, louvando e agradecendo pela interseção de São José. É com grande alegria que celebramos, hoje”.

Em Pindoretama, interior cearense, devotos têm ligação forte com o santo das chuvas FOTO: ALINE OLIVEIRA

O diácono participou da primeira missa do dia, às 5h, e explica o motivo da forte ligação dos cearenses com o santo. “Além de ser aquele que recebeu a missão de ser o vigilante, que cuidou da Sagrada Família e do que temos de mais precioso, que são Jesus e Maria; José é sinal de força, esperança, de homem justo. Por isso esses agricultores, homens e mulheres, vieram agradecer, porque têm neste dia a alegria do esperar”.

Os fiéis, moradores da zona rural, carregaram andores com a imagem do santo, em procissão, para celebrar a festa do padroeiro na sede do Município. Eles caminharam pela CE-040 rezando, cantando e agradecendo pela chuva que caiu no Estado – parte da procissão, aliás, aconteceu sob a queda das águas do céu.