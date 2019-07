Estudantes interessados em Medicina devem investir na melhor formação

Historicamente, o curso de Medicina é um dos mais procurados pelos estudantes, o que gera ampla concorrência na hora de conseguir uma vaga. Quem quer se tornar médico precisa ter uma rotina de muito estudo e esforço. E toda essa dedicação deve acompanhar o aluno durante a faculdade. A jornada na Medicina exige bastante responsabilidade, já que a profissão lida diretamente com a saúde humana. Ou seja, ter um ambiente que favoreça essa trajetória é imprescindível para garantir uma boa formação na área. Para conseguir isso, é preciso estudar em uma instituição de qualidade.

Um dos critérios que pode ser utilizado na hora de classificar as faculdades de Medicina é a avaliação feita pelo Ministério da Educação. A nota do MEC verifica a qualidade das instituições de educação superior do país, representando o desempenho do ensino, a infraestrutura da faculdade e dos cursos ofertados. No Ceará, um dos cursos de referência em Medicina é o da Unichristus , que possui nota máxima no MEC, fruto do quadro de professores renomados e estrutura impecável do campus.

Na Unichristus, os estudantes de Medicina têm a chance de potencializar habilidades indispensáveis para o desenvolvimento de um bom profissional . Além disso, ganham também ótimas possibilidades de aprendizado nas clínicas-escola, que oferecem atendimento gratuito ao público, onde os futuros médicos exercitam sua responsabilidade social e ação diante de momentos críticos.

Quem quer iniciar essa trajetória de sucesso deve aproveitar o processo seletivo da Unichristus para Medicina, que está aberto até o dia 11 de julho de 2019. O curso é considerado um dos melhores de saúde do Norte e Nordeste e ainda oferece condições especiais para ingresso. Além de desfrutar da qualidade comprovada pelo MEC, o estudante vai se manter atualizado sobre técnicas e tecnologias de tratamento disponíveis, desenvolvendo o senso crítico ideal para atuar no mercado de trabalho e cumprir com as exigências que a profissão pede.

Mais informações podem ser consultadas no site: https://unichristus.edu.br/