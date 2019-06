Estreia do Brasil na Copa feminina movimenta bares em Fortaleza

Além do velho estigma de que "futebol é coisa de homem", a estreia do Brasil contra a Jamaica, pela Copa do Mundo de futebol feminino, tinha na ausência da craque Marta outro pretexto para cair no descrédito da torcida. No entanto, em paralelo ao bom desempenho da atacante Cristiane em campo, torcedoras e torcedores se organizaram para prestigiar a seleção feminina na manhã deste domingo (9), em Fortaleza.

Entre bares e restaurantes da capital cearense, a torcida marcou presença em bairros como o Benfica, Praia de Iracema e Varjota, a fim de acompanhar a partida que acontecia na França. Com a transmissão da TV Globo, o público acompanhava a narração de Galvão Bueno enquanto Cristiane fazia a diferença, marcando os três gols da vitória brasileira por 3 a 0.

Em um pequeno bar na rua João Cordeiro (Praia de Iracema), a movimentação de torcedores era intensa. A jornalista Marina Ratis (34), frequentadora habitual do estabelecimento, assistia pela primeira vez um jogo da seleção feminina. "Não sou a louca do futebol, mas ontem, conversando com um amigo, a gente comentava como elas jogam com mais garra (em relação ao masculino). O masculino virou um grande negócio", observa.

A jornalista Marina Ratis e a amiga Aline: primeira vez acompanhando a seleção feminina

Ela pondera que, embora não seja torcedora assídua, ir ao estádio de futebol é especial. "Acompanhar um jogo no estádio tem uma energia indescritível", destaca.

Acompanhada de um amiga publicitária, Marina revela que - como a maioria dos brasileiros - sua referência no time brasileiro é Marta, eleita seis vezes pela Fifa como a melhor jogadora do mundo. Machucada, a atleta teve de desfalcar a seleção contra a Jamaica e disputa sua quinta Copa do Mundo.

Comemoração

Aos 15 minutos do primeiro tempo, Cristiane marcou, de cabeça, o primeiro gol do Brasil. Apinhados no pequeno espaço do bar, decorado com bandeirinhas de São João em tom de verde e amarelo, torcedores em pé, sentados, e até espalhados pelo chão, vibravam com a vantagem.

Embora se tratasse do time nacional, o clima de patriotismo na torcida era comedido: poucos torcedores vestiam verde e amarelo, um cenário bem diferente em relação à torcida pela seleção masculina.

Sobriedade

Em um restaurante na Varjota, o clima era mais tranquilo e os torcedores dividiam as atenções entre o telão e os pedidos para o almoço. O gestor ambiental Douglas Paixão (22) sempre acompanha o time feminino e via a seleção, fora de casa, pela primeira vez.

"Vejo o time desde os Jogos Pan Americanos de 2007 (evento que o Brasil conquistou e consagrou o time feminino perante o público). E minha referência é a Marta. Não tem como não ser", atesta Douglas.

Douglas vê a seleção feminina jogar desde a conquista do título do Pan Americano, há 12 anos

Após a vitória contra a Jamaica, o Brasil joga contra a Austrália na próxima quinta (13), às 13h. Na sequência, o time feminino enfrenta a Itália no dia 18, às 16h.

Confira alguns locais para acompanhar os próximos jogos:



1. Teresa & Jorge

O bar Teresa & Jorge terá uma programação especial durante a Copa do Mundo Feminina e exibirá todos os jogos da seleção.

Local: Rua João Cordeiro, 540 - Centro

Mais informações: (85) 99926-7207

2. Alpendre

Local: Rua Torres Câmara, 181 - Aldeota

Mais informações: (85) 3261-1525

3. Dom Churrasco

Local: Rua Júlio Ibiapina, 50 - Meireles

Mais informações: (85) 3242-2644

4. Kasa Kaiada

Local: Rua Conselheiro Tristão, 966 - Fátima

Mais informações: (85) 3221-6638

5. Na Toca do Coelho

Após pedidos nas redes sociais, o bar exibirá os jogos da seleção brasileira.

Local: Rua Marechal Deodoro, 858 - Benfica

Mais informações: (85) 98422-5232

6. Assis, o Rei da Picanha

O restaurante optou por mudar o seu horário de funcionamento para exibir os jogos da Seleção Brasileira de futebol feminino.

Local: Rua Ana Bilhar, 1356 - Varjota

Mais informações: (85) 3267-3366

7. Flórida Bar

Local: Rua Dom Joaquim, 68 - Centro

Mais informações: (85) 3219-2905

8. Mambembe

Local: Rua dos Tabajaras, 368 - Centro. Mais informações: @mambembearte