Engavetamento na Av. Washington Soares deixa uma pessoa ferida

Um engavetamento envolvendo quatro veículos na Av. Washington Soares, no bairro Messejana, deixou uma pessoa ferida na tarde desta sexta-feira (3). A colisão ocorreu no sentindo Capital/Interior.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) informou que o engavetamento ocorreu quando um veículo não conseguiu frear a tempo em um engarrafamento que se formou na via. O congestionamento começou porque um carro Honda Civic preto parou no meio da Avenida para mudar de faixa e fazer uma conversão à direita.

Um veículo modelo Gol, de cor branca, estava em uma velocidade maior e não conseguiu parar. Ele colidiu com o carro que estava parado na frente, de cor prata, que em seguida bateu em outro veículo.

O veículo Gol, no entanto, acabou tombando com o impacto da colisão. Um quarto carro, modelo Jeep SUV, que vinha na faixa rápida, bateu no Gol, fazendo-o desvirar e voltar a ficar com as quatro rodas sobre a pista.

O condutor do veículo Gol teve escoriações leves e foi conduzido em estado de choque para um hospital da região. Ele foi o único ferido.