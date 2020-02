Enfermaria do Hospital São José é interditada para reforma após infiltrações causadas pela chuva

Parte do setor de enfermarias do Hospital São José está interditada para reformas após o surgimento de infiltrações causadas pelas chuvas do último fim de semana. As obras, iniciadas nesta segunda-feira (3), devem ser concluídas em 30 dias. O hospital é referência no tratamento de pessoas com doenças infecciosas no estado do Ceará.

O coordenador da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV, no Ceará, Vando Oliveira, foi informado do problema por meio de um paciente que está internado no hospital e mostrou preocupação com a falta do leito.

“Se a gente pensar que é o único hospital de referência que tem [no Ceará], um leito vale muito. Porque uma pessoa que precisar desse, estou falando de um leito, que precisa desse internamento e não consiga, isso é um prejuízo para o paciente”, comentou.

Em nota, a direção do Hospital São José confirmou o problema da infiltração e disse que a reforma deve durar 30 dias e vai incluir a unidade F de internação. O objetivo é impermeabilizar o teto para evitar o surgimento de novos problemas, além de melhorar o espaço. A direção explicou ainda que os pacientes da unidade foram transferidos para outras enfermarias do próprio hospital.

“Porque quando você tá dentro do tratamento, tratar o HIV lá na sua casa, tomando medicamento é uma coisa. Quando você necessita do internamento, é porque o grau da carga viral no organismo do sujeito já está bem alta”, Vando Oliveira frisa a importância do espaço de internação. “Ele vai se internar onde? Se o hospital de referência não tem o leito pra ele”, completa Oliveira.

No ano passado, foram notificados 11.123 caso de HIV no Ceará, de acordo com o Boletim Epidemiológico de HIV/Aids de 2019.