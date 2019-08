Encceja: prova será realizada no próximo domingo (25)

Está chegando a hora. O dia das provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) será domingo, 25 de agosto. Conforme prevê o edital do programa, a redação vale 10 pontos. O participante só estará habilitado para a certificação se tirar, no mínimo, 5 pontos neste item. Se a nota da redação for 4 ou menos, o participante não terá cumprido um dos requisitos obrigatórios para conseguir o certificado do ensino fundamental ou do ensino médio.

O Inep relembra outro ponto importante: para estar apto à certificação, nas áreas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, no caso do ensino médio, e em Língua Estrangeira Moderna, Artes e Educação Física, no ensino fundamental, o participante deverá atingir duas notas mínimas ao mesmo tempo: pelo menos 100 pontos na prova objetiva e o mínimo de 5 pontos na prova de redação em uma mesma edição do exame.

A avaliação ocorre no período da manhã e à tarde, em todos os estados e no Distrito Federal, nos municípios indicados no edital. No dia do exame, os portões de acesso aos locais do exame serão abertos às 8h e fechados às 8h45, para as provas aplicadas pela manhã, e abertos às 14h30 e fechados às 15h15, para as provas aplicadas à tarde, de acordo com o horário oficial de Brasília (DF).

No dia da prova

Além da caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, os participantes devem levar um documento de identificação original e com foto para o dia da prova. Confira alguns deles: Passaporte, Cédula de Identidade (RG), Carteira de Trabalho e Previdência Social, Certificado de Reservista e Carteira Nacional de Habilitação

Outras informações podem ser obtidas no site do Encceja.

Fonte: Bárbara Maria